Werkstraf en contactverbod met minderjarigen voor zwakbegaafde ontuchtpleger

di 01 februari 2022 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige oud-inwoner van Rottevalle die in december 2020 twee jongetjes van 7 en 9 lokte met snoep en vervolgens ontuchtige handelingen pleegde, is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. De rechtbank legde aan de man een verbod op om 'op actieve wijze' minderjarige kinderen te benaderen.

Dropjes in de broekzak

De zwakbegaafde man benaderde de twee jongetjes terwijl ze aan het vissen waren. Hij lokte ze mee naar een afgelegen plek en vroeg een van de jongetjes om zijn sokken en laarzen uit te doen. Vervolgens bevoelde hij de voeten van de jongen. Ook stopte hij dropjes in zijn broekzak en liet hij een van de jongens het snoepgoed uit de zak halen.

Gilles de la Tourette

De handelingen hadden duidelijk een seksuele strekking, vond de rechtbank. De man heeft een verstandelijke beperking, hij heeft een IQ van 45, hij is autistisch en hij heeft het Syndroom van Gilles de la Tourette. Hij verbleef destijds in een instelling in Rottevalle, inmiddels is hij overgeplaatst naar een andere locatie.

“Berekenend en doelgericht”

Sinds het voorval komt hij niet meer onbegeleid de straat op. De rechtbank stelde dat hij “berekenend en doelgericht” te werk is gegaan. Zijn handelen heeft veel impact gehad op het gezin van het jongste slachtoffer en op de jongen zelf. Gelet op de persoonlijkheid van de verdachte besloot de rechtbank om niet, zoals gebruikelijk in dit soort zaken, een gevangenisstraf op te leggen.

Contactverbod met minderjarigen

In plaats daarvan kreeg de man de door de officier van justitie geëiste werkstraf van 60 uur, plus een voorwaardelijke celstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaar. Behalve het opleggen van een contactverbod met minderjarigen bepaalde de rechtbank dat de man een ambulante behandeling moet ondergaan.