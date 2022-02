Winkeldieven opgepakt dankzij Burgernet-actie

ma 31 januari 2022 18.31 uur

DRACHTEN - Dankzij oplettende Burgernet-deelnemers zijn maandagmiddag twee winkeldieven door de politie aangehouden. Ze werden aangehouden tegenover de Xenos in het winkelcentrum van Drachten. Het gaat om een 33-jarige man uit gemeente Westerwolde en een 38-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats.

De politie had om 17.29 uur een Burgernet-actie op touw gezet. Het duo zou in elk geval twee winkeldiefstallen hebben gepleegd. In de Burgernet-actie werden deelnemers gevraagd om uit te kijken naar twee donkere mannen van 30 tot 40 jaar oud. Ze hadden een smal postuur, droegen mutsen, mondkapjes en ze hadden een AH tas en rugzak bij zich.