Werkstraffen voor witwaspraktijken voor internetoplichters

ma 31 januari 2022 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van Opeinde die betrokken is geweest bij internetfraude, is maandag wegens witwassen veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. De Peinster had geld op zijn bankrekening gekregen dat criminelen via phishing van onschuldige slachtoffers hadden buitgemaakt.

Op link klikken

De slachtoffers kregen een sms’je van DHL: om een pakketje vrij te geven, moesten ze op een link klikken om een klein bedrag over te maken. Vervolgens haalden de oplichters geld van de rekeningen.

Zelf geen bankrekening

Geld dat door deze manier van oplichting was verkregen was op de rekening van de Peinster beland. Hij had verklaard dat hij zijn pas aan een Somalische jongen uit Leek had gegeven. De Leekster zou gevraagd hebben of er geld op de rekening gestort mocht worden omdat hij zelf geen bankrekening had.

Niet in de gaten gehad

De Peinster zou niet in de gaten hebben gehad dat hij meewerkte aan oplichting. Hij was nauwer bij de fraude betrokken dan hijzelf wilde toegeven, concludeerde de officier van justitie. De officier eiste een werkstraf van 60 uur. De jongen uit Leek (21) moest maandag ook voorkomen. Hij kreeg een werkstraf van 75 uur.

Verdachte “zat dicht op de oplichters”

In de zaak die betrekking had op de Peinster werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. In een andere zaak – van eind 2020 – was er volgens de rechter wel genoeg bewijs. De officier van justitie ging er vanuit dat de Leekster mensen had geronseld om hun bankrekening beschikbaar te stellen.

Neptelefoontje van de belastingdienst

De officier vermoedde dat de Leekster de mensen kende die achter de fraude zaten. “Hij zit dicht op de oplichters”, aldus de officier.

Een 46-jarge inwoonster van Oosterwolde was betrokken bij een andere vorm van oplichting: op de bankrekening van haar zwager –waarvan zij de pas had – belandde geld dat oplichters had verkregen door middel van een neptelefoontje van de belastingdienst. De vrouw kreeg ook een werkstraf van 60 uur.