Jongetje ontdekt brand in container en slaat alarm

zo 30 januari 2022 19.45 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Het was zondagavond omstreeks 19.15 uur even schrikken op de Trilker in Drachtstercompagnie. Er was brand ontstaan in een container bij een woning. Een jongetje had de brand ontdekt en sloeg alarm.

De buren wisten de brand te blussen met een tuinslang. In tussentijd was de brandweer van Ureterp ook gealarmeerd. Deze heeft ter plaatse een nacontrole uitgevoerd. De brand was kort maar hevig. De vlammen sloegen korte tijd boven de garage uit.

De komst van de brandweer en politie zorgde ervoor dat veel buurtbewoners even een kijkje kwamen nemen.

FOTONIEUWS