Gaat deze slagboom crossers keren?

za 29 januari 2022 12.40 uur

TERWISPEL - De zandweg langs de Opsterlandse Compagnonsvaart werkte het afgelopen jaar als een magneet voor crossers. In november eindigde een crossauto nog in de sloot. De hulpdiensten konden maar met moeite de plek des onheils bereiken. Een slagboom (zie foto) moet de crossers nu tot een halt roepen maar gaat dat ook werken?

De zandweg ligt ten oosten van de vaart tussen Terwispel en Nij Beets. De weg is soms erg drassig en een enorme uitdaging om er over heen te crossen. Dat ging op 13 november helemaal mis. Een bestuurder kwam met zijn wagen in de sloot terecht. Andere crossers - die het voertuig later zagen liggen - belden de hulpdiensten.

Slecht bereikbaar

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen maar slechts een deel kon daadwerkelijk ter plaatse komen. De brandweer kwam met veel moeite (zie video bovenaan) ter plaatse via de noordkant. Een ambulance moest op afstand afwachten. Uiteindelijk werd duidelijk dat er niemand meer in het voertuig zat en de eigenaar liet weten dat hij de volgende dag zelf de berging zou verzorgen.

Niet op slot

Staatsbosbeheer heeft deze maand besloten om de weg af te sluiten met een slagboom. Zo kunnen crossauto's geweerd worden. De slagboom is geplaatst nabij het bruggetje. De vraag is of deze slagboom de crossers ook daadwerkelijk gaat stoppen. Met motoren kun je er om heen rijden en de slagboom zit bovendien niet op slot. Zaterdagochtend stond de slagboom bovendien gewoon open.

Staatsbosbeheer is eigenaar van de Terwispeler kant van het pad, tot aan het bruggetje bij de Schipsloot. Vanaf daar tot aan de Rolbrêge is het pad eigendom van Wetterskip Fryslân (bron: Sa24). Mogelijk wordt er elders ook nog een slagboom geplaatst om meer effect te sorteren.

