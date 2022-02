Twee scooterrijders gewond bij aanrijding op Nijtap

vr 28 januari 2022 22.34 uur

DRACHTEN - Op het fietspad langs de Nijtap in Drachten vond vrijdagavond een ernstig ongeval plaats. Twee scooterrijders kwamen met elkaar in botsing waarbij één persoon ernstig gewond is geraakt.

Twee ambulances, het mobiel medisch team en de politie kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. Het ongeval gebeurde omstreeks 22.15 uur nabij de kruising met het Duizendblad.

Een 19-jarige man uit de gemeente Smallingerland kon lopend naar de ambulance gaan voor behandeling. De jongeman kon zich niets herinneren. Hij zat op een scooter met blauw kenteken. Het andere slachtoffer, een 42-jarige man uit de gemeente Westerkwartier - is eerst ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen. Hij raakte ernstig gewond. Hij is daarna op de brancard de ambulance in geholpen.

Het Mobiel Medisch Team uit Groningen kwam om 22.45 uur ter plaatse met een arts. Beide slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De forensische opsporing van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

