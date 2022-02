Klant ziet man met vuurwapen onder zijn jas in supermarkt

vr 28 januari 2022 16.10 uur

DRACHTEN - De politie moest vrijdagmiddag met meerdere eenheden in actie komen bij de Aldi aan de Ringweg in Drachten. Een oplettende winkelbezoeker zag in de supermarkt een man met een vuurwapen onder zijn jas. De klant heeft direct 112 gebeld. Drie politieauto’s kwamen ter plaatse en de agenten droegen hierbij de zogeheten zware vesten.

Automobilisten die rond 12.35 uur het parkeerterrein op wilden rijden werden verzocht om door te rijden. Ook werd het publiek wat de supermarkt wilde bezoeken weggestuurd. Agenten stonden verspreid op het parkeerterrein en hebben gewacht tot de man naar buiten kwam.

Vuurwapen onder de jas

Toen de vuurwapengevaarlijke man de winkel verliet werd duidelijk dat het om een politieagent ging die nietsvermoedend boodschappen aan het halen was. De agent had wel een jas aangetrokken over zijn uniform, maar toch had de klant het vuurwapen in het holster gezien. De politieagent is aangesproken door zijn collega’s.

