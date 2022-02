Mercedes-wrak uit water gedregd in Drachten

vr 28 januari 2022 15.04 uur

DRACHTEN - Een oude Mercedes is vrijdag uit het water gedregd en getakeld in een water aan de Lier in Drachten. De Mercedes moet al een lange poos in het water gelegen hebben.

Nadat duikers de auto met een kabel hadden vastgemaakt, kon een berger het wrak eruit takelen. Mogelijk is de auto hier lange tijd geleden gedumpt. Er zat niemand meer in het voertuig.

Het voertuig was eerder deze week ontdekt tijdens een gemeentelijke inspectie van de kaden en de wateren.

FOTONIEUWS