Raadslid (52) vast na seksdate met meisje (11)

do 27 januari 2022 17.22 uur

GARYP - Een 52-jarige man uit Garyp zit al een maand vast voor een mogelijk zedenmisdrijf dat gepleegd is in de omgeving van Rotterdam. Het zou gaan om een raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Tytsjerksteradiel. Hij was voor enkele maanden het vervangend raadslid voor Jantsje van der Veen. Hij had nog maar twee raadsvergaderingen meegemaakt.

Via een anonieme tip kwam deze site het verhaal op het spoor. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam kan aan WâldNet alleen bevestigen dat een 52-jarige man uit Friesland op 21 december 2021 in de omgeving van Rotterdam werd aangehouden. De raadkamer heeft op 6 januari 2022 de gevangenhouding met 90 dagen verlengd en de politie heeft de zaak nog in onderzoek.

Poging tot ontucht

Er is verder weinig bekend over de zaak. De man werd aangehouden toen hij een afspraak zou hebben gemaakt met een elfjarig meisje met de bedoeling om ontucht te plegen. De stiefvader van het meisje was aanwezig en hij heeft de man daarop een paar klappen verkocht. De politie kwam ter plaatse om de twee uit elkaar halen. De verdachte is daarna aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Schorsing

De ChristenUnie in Tytsjerksteradiel laat in een reactie weten dat het fractielidmaatschap van het raadslid geschorst wordt vanwege de verdenking. Inmiddels is hij van de kandidatenlijst geschrapt en geschorst als fractielid. Fractievoorzitter Douwe Hooijenga: "Ik en met mij de rest van de fractie en het bestuur van de ChristenUnie in Tytsjerksteradiel zijn verbijsterd over het bericht dat ons raadslid wordt vervolgd vanwege een zedenmisdrijf."

Raadslid af

"Gezien de ernst van de verdenking is hij, ook al heeft de rechter nog niet geoordeeld, nu geen geloofwaardig vertegenwoordiger van de ChristenUnie en is hij geschorst als fractielid." Dit betekent ook dat hij geen raadslid meer is namens de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft hem per e-mail verzocht om per direct ook zijn zetel op te geven. Doet hij dit niet, dan nog vervalt zijn raadslidmaatschap per 17 februari aanstaande automatisch.

Stil

Burgemeester Jeroen Gebben laat in een reactie weten dat hij er stil van is. Hij was tot op heden alleen op de hoogte van het feit dat het raadslid zich per e-mail had afgemeld voor de raadsvergadering van donderdagavond. Het is aannemelijk dat iemand anders de mail heeft verstuurd gezien het feit dat de man vastzit. Telefonisch is hij niet bereikbaar omdat de telefoon is uitgeschakeld of simkaart verwijderd.

Op 6 april van dit jaar zal de man zich moeten verantwoorden voor de meervoudige kamer op de rechtbank van Dordrecht.