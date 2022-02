Werkstraf wegens steunfraude voor vrouw die zei dat ze met Channing Tatum chatte

do 27 januari 2022 14.40 uur

LEEUWARDEN - De vrouw uit Terwispel (44) die twee weken geleden tijdens de behandeling van haar strafzaak beweerde dat ze via internet was benaderd door de Amerikaanse acteur Channing Tatum, is donderdag wegens het plegen van steunfraude veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk.

Vrijgesproken van witwassen

De vrouw kreeg medio 2018 plotsklaps 145.000 euro op haar rekening gestort. Het grootste deel van het bedrag sluisde ze pijlsnel door naar de spaarrekening van haar zoon en de bankrekening van haar ouders. De vrouw zat in de bijstand en had volgens de regels aan de gemeente door moeten geven dat ze een grote som geld op de rekening had. Ze werd vrijgesproken van witwassen.

Geld van farmaceutisch bedrijf

Het is volgens de rechtbank niet gebleken dat de vrouw op de hoogte was van de criminele herkomst van het geld. De 145.000 euro bleek afkomstig te zijn van een farmaceutisch bedrijf uit Japan. Internetcriminelen hadden de via een hack bij een Nederlands bedrijf een vervalste factuur naar Japan gestuurd. Het geld werd vanuit Japan overgemaakt naar de rekening van de Terwispelse. Ook bleek niet dat ze getracht heeft de herkomst van het geld te verhullen, een ander vereiste voor witwassen.

Benaderd door Channing Tatum

De vrouw heeft het bedrag op haar eigen rekening gekregen, waar bijvoorbeeld haar bewindvoerder gewoon zicht op had. Hoe de criminelen bij de verdachte terechtkwamen, bleef in het ongewisse. De vrouw had verklaard dat ze via internet was benaderd door de Amerikaanse acteur Channing Tatum. Die had haar de indruk gegeven dat hij haar wou financieel uit de brand wou helpen.

Van “liefdevol” naar “grimmig”

Ze was ervan overtuigd dat ze met de bekende chatte. Naar verloop van tijd veranderde de toon van gesprekken volgens haar van “liefdevol” naar “grimmig” en zouden zij en haar kind gevaar lopen als ze niet deed wat haar werd opgedragen. Ze kreeg steeds telefoontjes van +44- en +37-nummers en dacht dat ze in de gaten werd gehouden. Toen ze het geld op haar rekening kreeg, dacht ze dat ze filmrechten had gekocht.