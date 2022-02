Smallingerland doet weer meer aan groenonderhoud

wo 26 januari 2022 21.28 uur

DRACHTEN - De bezuinigingen van 1,2 miljoen op het groenonderhoud in Smallingerland, die in de afgelopen drie jaren was doorgevoerd, wordt teruggedraaid. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot daar dinsdagavond na de behandeling van de meerjarenbegroting 2022-2025. De raadsfractie van de ChristenUnie wil dat voor de komende drie jaar weer meer geld aan groenonderhoud wordt uitgegeven. De meerderheid van de gemeenteraad stemde voor.

De ChristenUnie vindt dat Smallingerland in de afgelopen drie jaar is verrommeld. Bermen en gazons werden beperkt gemaaid, de openbare ruimte werd minder vaak schoongemaakt en wegen ook minder goed onderhouden. De verrommeling van het landschap brengt overlast voor fietsers en wandelaars met zich mee, constateert Sebastiaan Roelofs van de ChristenUnie.

"De leefomgeving is het visitekaartje van Smallingerland. Gemaaide bermen en plantsoenen zorgen voor een nette uitstraling, zeker ook als men Drachten en de andere dorpen binnenrijdt. Een schone en aangeklede leefomgeving leidt ertoe dat deze ook schoon en netjes blijft en nodigt uit tot verblijven en recreëren’’, aldus de motie.

Burgemeester en wethouders gaan op zoek naar mogelijkheden om minder te bezuinigen dan de raad drie jaar geleden graag wilde. Meine Hofmans van Smallingerlands Belang stemde tegen, omdat hij vindt dat de ChristenUnie zelf met een dekkingsvoorstel had moeten komen. Nu zadelt hij het college ermee op, zo redeneerde hij.