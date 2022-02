Brandweer Oudega nog voor de zomer operationeel

wo 26 januari 2022 17.54 uur

OUDEGA - Nog voor de zomer is de brandweerpost in Oudega (S) operationeel. De opleiding van chauffeurs en bevelvoerders is dan afgerond. De ploegleden hebben hun training vorig jaar al afgerond. Ze draaien momenteel op de buurposten Drachten en Burgum mee om ervaring op te doen. Directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslân kwam dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel in Smallingerland met het nieuws.

Kleinhuis verwacht dat over een paar maand de slechte dekking rond Oudega tot het verleden behoort. Een derde van de woningen in en rondom Oudega en Earnewâld ligt te ver van de brandkazerne in Drachten. De brandweer is er te laat als er brand uitbreekt. Het kost dan meer dan 18 minuten om ter plaatse te zijn. Met de start van de tijdelijke brandweerpost is die situatie voorbij. Er komt op termijn een vaste kazerne in Oudega.

Net als woningen en boerderijen in het buitengebied ligt ook ziekenhuis Nij Smellinghe niet optimaal ten opzichte van de brandweerkazerne. Veiligheidsregio Fryslân ondervangt dat probleem zoveel mogelijk met specifieke maatregelen. In overleg met betrokkenen worden de hiaten in de brandbestrijding op een rijtje gezet. Ook oefent de brandweer op locatie, zodat de ploegleden direct kunnen aanpakken als er werkelijk brand is.

Voor ziekenhuis Nij Smellinghe geldt een aangepaste inzet. Er wordt direct voor middelbrand gealarmeerd. In dat geval rukken twee tankspuiten, een redvoertuig en een Officier van Dienst uit. De slagkracht is in de meeste gevallen direct voldoende.