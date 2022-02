Vrijwilligertal voor inburgeraars Smallingerland weer op peil

wo 26 januari 2022 14.50 uur

DRACHTEN - Smallingerland heeft dit jaar voldoende vrijwilligers voor de begeleiding van asielzoekers en de zogeheten inburgeraars. Als gevolg van de coronapandemie haakten in 2021 veel mensen af. "We hebben toen wel een deuk opgelopen, maar dat heeft zich goed hersteld, al kunnen we altijd nog vrijwilligers gebruiken", aldus B. E. Kuipers van Vluchtelingenwerk in Smallingerland. In de bijeenkomst van de Ronde Tafel van de gemeente dinsdagavond reageerde hij op het beleidsplan, dat vanwege de nieuwe Wet Inburgering dit jaar verplicht wordt ingevoerd.

De Bibliotheek Drachten heeft ook "een mooie ploeg vrijwilligers om mee te starten", liet directeur/bestuurder Karin Meijerman aan de aanwezigen weten. Wel start de bieb dit jaar nog een wervingsactie. Vrijwilligers worden begeleid door een professionele kracht. De vrijwilligerscentrale Talent van de stichting MOS kan ook een helpende hand bieden in het begeleiden van asielzoekers en inburgeraars, liet woordvoerder Roel Kremer weten.

Vooral het leren van de taal is een struikelblok voor asielzoekers om goed in de Nederlandse samenleving in te burgeren, constateerden de aanwezige vertegenwoordigers van de betrokken organisaties in Smallingerland. Ze werken zo veel mogelijk samen om een succesvolle inburgering te realiseren. Asielzoekers moeten zich bij de opbouw van een nieuw leven in Nederland op alle fronten aanpassen. Het nieuwe beleidsplan moet daarin voorzien. Met alle betrokken partijen is gesproken om met behulp van een integrale aanpak inburgeraars optimaal te ondersteunen bij hun inburgering.

Net als alle andere Friese gemeenten verwacht Smallingerland niet eerder dan de tweede helft van 2022 het leeraanbod voor inburgeraars op orde te hebben. Reden is dat de provinciale aanbesteding van de leerroutes vertraging opliep. Statushouders die in de eerste helft van dit jaar inburgeringsplichtig worden, kunnen ter overbrugging gebruik maken van het taalaanbod dat de bibliotheek vanuit het beleidsplan voor inburgeringsplichtigen ontwikkelt. Hiermee wordt vertraging in de inburgering tot het minimum beperkt.