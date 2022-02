Steun studenten met beperking in Smallingerland verhoogd

wo 26 januari 2022 13.17 uur

DRACHTEN - De individuele studietoeslag voor studenten met een beperking in Smallingerland wordt aangepast aan de landelijke normen. In concreto wordt de vergoeding verhoogd. Het raadsvoorstel daartoe werd dinsdagavond in de Ronde Tafel besproken. Studenten van 21 jaar krijgen een normbedrag van 300 euro per maand, 30-jarigen kunnen rekenen op 80 procent van het normbedrag, 19-jarigen op 60 procent en 18-jarigen op 50 procent.

Smallingerland kreeg de afgelopen jaren tussen de 20 en 25 aanvragen van studenten met een arbeidsbeperking. De kosten bedroegen in die periode zo’n 14.000 euro per jaar. Dat bedrag stijgt nu naar iets meer dan 40.000 euro. De stagevergoeding tot een bedrag van € 180,- per maand wordt vrijgelaten.

De studenten krijgen de studietoeslag om – met een diploma – een betere positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen. Bijverdienen is lastig, omdat ze in de praktijk moeilijk een bijbaan kunnen nemen. Om te voorkomen dat zij meer moeten lenen dan studenten zonder beperking is de 'studietoeslag’ ingevoerd.

Wout Kampherbeek van de Jeugdraad Smallingerland wees er op dat studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) geen recht op studietoeslag hebben. De bijdrage is alleen voor hbo-studenten. Hij informeerde naar de mogelijkheid om uitzonderingen voor mbo-érs te maken. Annemarie van der Veen – zelf oud-mbo-studente - wees op de leeftijdsdiscriminatie in het toekennen van de vergoeding. Zestienjarigen hebben dezelfde kosten als 21-jarigen, zo betoogde ze. Voorzitter Klaas van Veelen zegde toe de opmerkingen mee te nemen en liet weten dat de gemeente de regels van de landelijke overheid moet volgen.