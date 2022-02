Maaike en Allexa halen geld op voor onderzoek naar hun ziekte

di 25 januari 2022 15.05 uur

DRACHTEN - Maaike (33) en Allexa (4) hebben een speciale band. Behalve dat Allexa het nichtje is van Maaike hebben ze ook beide kanker. Ze zitten beide in een experimenteel traject om de strijd met hun ziekte aan te gaan. Maar voor deze nieuwe vormen van behandeling is onderzoek nodig en dat kost geld.

Sponsorloop

Om geld op te halen gaat Maaike, samen met 25 vrienden en familieleden, 50 kilometer wandelen. Vanaf het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis waar Maaike onder behandeling is, naar het Prinses Máxima Centrum, waar Allexa wordt behandeld. De tocht zal plaatsvinden op 4 februari, dan is het namelijk Wereld Kankerdag.

Allexa

In mei 2021 ontdekten de ouders van Allexa, Jelmer en Jaylin, dat er iets mis was. “Op Hemelvaartsdag vonden we een bult in de buik van Allexa. Na onderzoek bleek dat toen een tumor van 13 bij 10 bij 10 centimeter te zijn”, aldus Jelmer. “De artsen vertelden ons dat het ging om neuroblastoom kanker. Zo’n tumor kan in een heel hoog tempo ontstaan. Per jaar krijgen ongeveer 25 kinderen deze vorm van kanker. Bij Allexa is het gevorderd tot stadium 4, dat betekent dat er ook uitzaaiingen zijn. De kans dat zij het overleefd schatten ze tussen de 20 en 40% en de kans dat het terugkomt is 60%.”

Allexa is de eerste die in Nederland dit traject volgt. Deze combinatie van onderzoek en behandeling is nog niet eerder gedaan. De behandeling met chemo lijkt vooralsnog aan te slaan. “Twee week geleden is de tumor bij haar verwijderd. Op de laatste scan was te zien dat het aantal uitzaaiingen beperkt lijkt.” Woensdag gaat Allexa met haar vader, moeder, grote zus en kleine broertje weer voor zes week naar Utrecht voor een nieuwe ronde chemotherapie.

Maaike

Het was in 2014 dat Maaike te horen kreeg dat zij kanker had. Er werd bij haar een melanoom ontdekt, een vorm van huidkanker. “In het ziekenhuis is deze melanoom toen weggehaald en alles leek goed. Tot er in 2019 uitzaaiingen werden aangetroffen op mijn heup. In 2021 kwam het weer terug, toen in mijn longen. Inmiddels is het gevorderd tot stadium 4. Sindsdien zit ik in een experimenteel traject” vertelde Maaike.

“Van de deelnemers aan dit traject ziet ongeveer 50% resultaat. Bij 15% van de patiënten is ook daadwerkelijk afname te zien van het aantal uitzaaiingen. Ik ben heel blij dat ik me tot de laatste groep mag rekenen.” Toch kan er over de lange termijn nog weinig gezegd worden, want daar is nog te weinig onderzoek voor gedaan. “Wat ze nu weten is dat van de 100 mensen die deelnemen aan deze behandelvorm er over vijf jaar 19 nog leven.”

“Er zijn veel aspecten waar tot nu toe weinig duidelijkheid over is. De behandeling die ik nu krijg, immuuntherapie, bestaat nog niet heel lang. Deze behandeling moet ervoor zorgen mijn eigen afweersysteem de kankercellen beter kan vernietigen” aldus Maaike.

Instagram pagina

Met de instagrampagina @tejongtegenkanker willen Maaike met haar gezin en het gezin van Allexa meer aandacht krijgen voor onderzoek naar kanker. En ook is daar meer te vinden over de actie en waar je kunt doneren. “Niet doneren is ook niet erg, we kunnen niet van iedereen verwachten dat ze geld geven. Ons volgen vinden we ook heel belangrijk. Op die manier kunnen we mensen meer te weten laten komen over onderzoek naar en behandeling van kanker.”

Doneren

Voor de wandeltocht die is georganiseerd kan geld gedoneerd worden. Maaike zelf loopt dan mee, Allexa is op dat moment onder behandeling in Utrecht. Jelmer, haar vader, zal namens haar de tocht lopen. Via een speciale pagina kan worden gedoneerd voor deze actie. Het doel is om in totaal €50.000,- op te halen voor onderzoek naar kanker.

