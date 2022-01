Graffiti-spuiter uit Dantumadiel (45) opgepakt

zo 23 januari 2022 11.03 uur

ONNEN - Een 45-jarige graffiti-spuiter uit de gemeente Dantumadiel is zaterdagnacht door de politie opgepakt in het Groningse Onnen. Dit gebeurde op een rangeerterrein voor treinen.

De politie was met meerdere eenheden naar het rangeerterrein gekomen nadat er een melding was gekomen dat er graffiti gespoten werd op de gestalde treinen. Het gehele terrein werd door agenten afgezet zodat niemand meer kon ontsnappen.

Vijftal opgepakt

Er zijn uiteindelijk vijf verdachten door de politie aangehouden. Zij worden verdacht van vernieling. Het gaat om een man van 45-jarige man uit Dantumadiel, een 43-jarige man uit Rotterdam, een 49-jarige man uit Rotterdam, een 30-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Ridderkerk. Het vijftal zit vast en wordt verhoord.

Slachtofferbeslag

Ook is de auto van één van de verdachten in beslag genomen in het kader van het zogeheten 'slachtofferbeslag'. In dat geval worden er bezittingen van verdachten in beslag genomen, om later eventuele schadevergoedingen mee te betalen.