Twee auto’s botsen op de N369 in Drachten

za 22 januari 2022 15.14 uur

DRACHTEN - Bij een ongeval tussen twee voertuigen is zaterdagmiddag schade ontstaan. De twee auto’s kwamen rond 14.45 uur in botsing op de Noorderhogeweg (N369) in Drachten. De politie kwam ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen.

Geen van de inzittenden raakte gewond. Over de oorzaak is niks bekend. Tijdens het incident ondervond het overige verkeer weinig hinder omdat de voertuigen in de berm waren gezet. De Land Rover kon zijn weg vervolgen. De VW Polo moest worden opgehaald door een berger.

