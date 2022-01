Verdachte situatie in Beetsterzwaag: Burgernet ingezet

za 22 januari 2022 13.40 uur

BEETSTERZWAAG - In Beetsterzwaag heeft vrijdag aan het einde van de middag een verdachte situatie plaatsgevonden. De politie kreeg een melding binnen van een mogelijke inbraak in het dorp. Ook werd er een bericht verstuurd via Burgernet.

In de omgeving van de Healwei werden mensen rond 17.30 uur gevraagd om uit te kijken naar een verdachte man. Deze persoon droeg een legerbroek en een zwarte hoodie. Vermoedelijk had hij ook een bivakmuts bij zich. De man is niet meer aangetroffen.