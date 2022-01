Geen kerstpakket maar geld voor een goed doel op Friese Poort

za 22 januari 2022 10.25 uur

DRACHTEN - Medewerkers van ROC Friese Poort hebben 3.375 euro opgehaald voor stichting Care For Kenya. Op de campus in Drachten overhandigden vestigingsdirecteuren Dick ter Wee en Folkert Sonsma donderdag een cheque met het bedrag aan de stichting.

Inzamelactie

Medewerkers van ROC Friese Poort konden er voor kiezen om hun kerstgeschenk aan een goed doel te doneren. ROC Friese Poort koos voor stichting Care For Kenya. Een organisatie die zich inzet voor kansarme Keniaanse kinderen. Zij ondersteunen hen onder andere bij onderwijs, huisvesting en welzijn. In totaal heeft de inzamelingsactie 3.375 euro opgebracht.

Speeltoestellen

Het door ROC Friese Poort opgehaalde bedrag wil de stichting besteden aan het opknappen van bestaande speelterreinen en het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen. “Voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat zij kunnen spelen,” aldus Gerda van Care For Kenya. “Er waren tijden dat kinderen in Kenia nauwelijks naar buiten konden.”

'Elk kind heeft recht op een mooi leven’

Care For Kenya biedt niet alleen geldelijke ondersteuning, ze verhogen ook de zelfredzaamheid van de Kenianen. “Samen met onze sponsors bieden wij de kinderen wat ze nodig hebben om een zo volwaardig mogelijk leven te leiden. Dat betekent geen tekorten in basisbehoeften, faciliteren van onderwijs en het geven van therapieën. Elk kind heeft recht op een mooi leven,” betoogt Gerda vurig.