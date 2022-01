Poging tot woninginbraak in Wijnjewoude

vr 21 januari 2022 16.51 uur

WIJNJEWOUDE - Een beschadigd kozijn is de stille getuige van een poging to woninginbraak in Wijnjewoude. Er is geprobeerd in te breken in het huis aan de Te Nijenhuiswei tussen donderdag 22.30 uur en vrijdag 10.00 uur.

De politie is op zoek naar getuigen. Er is aangifte gedaan bij de politie.