Onbekende buit bij inbraak in woning in Tijnje

vr 21 januari 2022 16.48 uur

TIJNJE - Er is ingebroken in een woning aan de Master Roordawei in Tijnje. Dit gebeurde tussen donderdag 7.30 uur en vrijdag 7.00 uur. Het is niet bekend wat er buit is gemaakt.

De bewoner heeft aangifte gedaan. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben.