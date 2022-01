Stroomstoring treft Nij Beets, Tijnje en Aldeboarn

vr 21 januari 2022 10.51 uur

NIJ BEETS - Vrijdag rond 10.45 uur is er een stroomstoring ontstaan in de gebieden rondom Nij Beets, Tijnje en Aldeboarn. Volgens netbeheerder Liander ging het om zo'n 120 klanten.

Een monteur is ter plaatse gekomen. Ongeveer de helft van de huishoudens had om 11.30 uur weer stroom. Niet veel later waren ook de andere huishoudens weer voorzien.

Het ging om de straten:

Beetsterdyk

De Warren

Kanaelwei Sud

Legewei

Ripen

Riperwei

Ulesprong

Warniahuzen