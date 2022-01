Auto op de kop in de sloot bij Gorredijk

vr 21 januari 2022 08.46 uur

GORREDIJK - Een automobiliste eindigde vrijdagochtend door gladheid over de kop in de sloot. Dit gebeurde rond 08.15 uur naast de Hegedyk in Gorredijk. In het voertuig zaten een vrouw en twee kinderen.

Een ambulance kwam ter plaatse om de slachtoffers te controleren. Ook bij dit ongeval is gladheid vermoedelijk de oorzaak. Zover bekend raakte geen van de inzittenden gewond. Een berger zal het voertuig ophalen.

