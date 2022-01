Twee gewonden bij eenzijdig ongeval in Olterterp

vr 21 januari 2022 07.46 uur

OLTERTERP - De bestuurster van een auto en een kind zijn vrijdagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Door vermoedelijk gladheid verloor de automobiliste de macht over het stuur en belandde in een sloot aan de Boppefjild in Olterterp. De politie en ambulance werden om 06.35 uur opgeroepen voor het ongeval.

Het ambulancepersoneel heeft de vrouw en een kind uit de personenauto gecontroleerd. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft tijdens het incident de weg afgesloten in verband met gladheid. De gemeente is in kennis gesteld om te komen strooien. Een berger heeft het voertuig uit de sloot gehaald.

FOTONIEUWS