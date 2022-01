Brand in houten aanbouw van woning in Rottevalle

vr 21 januari 2022 02.25 uur

ROTTEVALLE - In een houten aanbouw bij een woning in Rottevalle is donderdagavond brand uitgebroken. De brandweer werd even voor middernacht opgeroepen voor de brand aan De Bosk. Vrij kort daarna werd er opgehaald naar middelbrand.

Via het dak heeft de brandweer de brand weten te blussen. Met kettingzagen en breekijzers hebben de brandweerlieden gaten gemaakt in het dak van de aanbouw. Via die gaten hebben ze de brand weten te bestrijden. Het nablussen van de brand heeft nog enige tijd in beslag genomen.

FOTONIEUWS