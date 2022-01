Boom valt op rijdende auto bij Drachtstercompagnie

do 20 januari 2022 12.32 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een boom is donderdagmiddag op een rijdende auto gevallen. Dit gebeurde rond 12.00 uur toen een bestuurder op de Alde Laweiswyk richting Drachtstercompagnie reed. Een windvlaag was de boosdoener van het voorval.

De brandweer moest in actie komen om de boom van de auto en weg te verwijderen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel erg geschrokken. Het voertuig raakte flink beschadigd en werd opgehaald door een berger. De gemeente is in kennis gesteld.

