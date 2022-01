Bestaande gaswinning Tietjerk gaat gewoon door

do 30 december 2021 16.29 uur

BURGUM - De bestaande gaswinning tussen Drachten en Burgum mag doorgaan tot en met het jaar 2030. Dat heeft demissionair minister Stef Blok besloten. Zo meldt het Friesch Dagblad.

Gasproducent Vermilion wilde bovenop de huidige vergunning nog eens 43 miljard kuub gas uit het gasveld Tietjerk gaan winnen. Daarin gaat minister Blok niet mee. Ook de verlenging van de gaswinning tot 2050 wordt niet toegestaan.

Het Staatstoezicht op de Mijnen gaf eerder een negatief advies over de extra winning, omdat de gevolgen voor landbouw en natuur en de schade door bodemdaling onvoldoende duidelijk zouden zijn. De bodem zou 32 cm kunnen gaan dalen.

De betrokken gemeenten en provincie hadden liever gezien dat de gaswinning aan het einde van dit jaar zou stoppen. Zij dienden gezamenlijk een zienswijze in. Het genomen besluit ligt nog tot 10 februari ter inzage. Het is tot die tijd mogelijk een beroep in te dienen bij de Raad van State.