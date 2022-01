Man tankt zonder te betalen en crasht bij politieachtervolging

wo 29 december 2021 18.10 uur

OPEINDE - Een automobilist is woensdagmiddag op de vlucht geslagen nadat hij bij het tankstation aan de Wâldwei (N31) had getankt zonder te betalen. De politie werd door de pompbediende gelijk geïnformeerd en agenten zetten de achtervolging in.

Via de Wâldwei (N31) ging de vluchtpoging over de A7 richting Eelde. Een stopteken van de politie werd genegeerd.

Kleine straatjes

De achtervolging ging onder andere door Paterswolde waarbij de brandstofdief door gewone woonwijken reed. Zo zag een getuige de zwarte Saab over de Fazantweg rijden met drie politieauto's er achteraan. Aldaar werd de Saab ook geraakt door een politieauto maar wist nog even te ontsnappen.

Klemgereden

Uiteindelijk werd de bestuurder van de Saab klemgereden op de Kooiweg bij Eelde. Bij de crash raakte de auto flink beschadigd, evenals een politievoertuig. De man is ter plaatse door de politie aangehouden. De auto is door de politie in beslaggenomen. Mogelijk was het voertuig voorzien van gestolen kentekenplaten.