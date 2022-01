Fotoshop Bekkema overgenomen door Actief Media

wo 29 december 2021 15.15 uur

DRACHTEN - Fotoshop Bekkema aan het Moleneind in Drachten is overgenomen door Actief Media uit Burgum. Dat meldt het weekblad woensdag in haar eigen krant. Sinds 2005 is Anne Bekkema actief met de huidige en eigen formule. De fotowinkel zal voorlopig ook blijven doordraaien in zijn huidige vorm.

Vanuit strategisch oogpunt heeft Actief Media de overname gedaan. De gemeente Smallingerland is voor het Burgumer krantenbedrijf een steeds belangrijkere regio geworden. Wat verder de plannen zijn met de winkel, maakt Actief Media in een later stadium bekend.