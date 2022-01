Auto in de sloot langs Wâldwei

di 28 december 2021 12.42 uur

DRACHTEN - Op de Wâldwei (N31) is dinsdag even na 12.00 uur een auto in de sloot terecht gekomen. De automobilist reed tussen Nijega en Drachten toen hij door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De man raakte niet gewond.

Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig uit de sloot te halen. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de afrit gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.