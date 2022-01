Voorbijgangers ontdekken en blussen beginnende schuurbrand

di 28 december 2021 02.24 uur

DRACHTEN - Dankzij twee oplettende voorbijgangers is in de nacht van maandag op dinsdag erger voorkomen. De jongens reden over de Wâldwei en zagen vlammen achter een woning aan het Noorderend in Drachten. Zij hebben toen de brandweer gebeld en zijn meteen op zoek gegaan naar de brand.

Toen ze aankwamen bleek het te gaan om een schuur die aan het branden was. Meteen pakten zij de tuinslang en bonkten zij op de ramen om de bewoners wakker te maken. Door hun snelle actie bleef de schade beperkt.

De bewoners hadden bij de schuur een haardblok, die uit de open haard kwam, afgedekt met zand. Helaas bleek dit niet voldoende en het vuur sloeg over naar de schuur. Het vuur zat vervolgens al in de isolatie van de schuur.

Toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur al geblust. Wel hebben zij aan de achterzijde van het gebouw sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Dit om zeker te weten dat de brand zich niet verder had verspreid. Daarna konden zij weer terug naar de kazerne.

