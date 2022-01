Witte eend gered van ijs in hertenkamp

ma 27 december 2021 17.02 uur

DRACHTEN - Een witte eend is maandagmiddag door de brandweer gered vanaf het ijs in Drachten. Omstanders hadden gezien dat de eend al een dag lang vast zat op het ijs van de vijver van het hertenkamp aan de Hagewyk.

De brandweer van Drachten is omstreeks 16.00 uur te water gegaan. Uiteindelijk is het dier met een schepnet van de dierenambulance van het ijs gehaald. Hij is daarna meegenomen naar het gebouw op het hertenkamp. Het zou goed gaan met de eend. Hij was niet gewond geraakt.