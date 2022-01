IJspret in de polder op Tweede Kerstdag

zo 26 december 2021 12.20 uur

RYPTSJERK - In de nacht van eerste op tweede kerstdag heeft het flink gevroren. Daardoor was het ijs in de Ryptsjerksterpolder dik genoeg, dus er kon geschaatst worden! Veel schaatsliefhebbers maakten van deze gelegenheid gebruik om de tweede kerstdag sportief te beginnen.

Jong en oud genoot van het mooie ijs en het winterzonnetje. Toch was het ijs niet overal even dik. Vlak bij de molen zakte een dame er doorheen en moest door een vriend gered worden. Behalve een nat pak hielden ze er niets aan over.

FOTONIEUWS