Afgebrand pand in Gorredijk trekt veel bekijks

za 25 december 2021 19.00 uur

GORREDIJK - Het was Eerste Kerstdag een komen en gaan van mensen aan de Werf in Gorredijk. Lopend, fietsend of in de auto, velen kwamen een kijkje nemen bij het afgebrande pand. Vrijdag woedde daar een grote brand in het pand van Frederiks Interieurs.

Omdat het al donker was toen de afzetting rondom het pand werd opgeheven, kwamen zaterdag veel mensen in het daglicht de schade bekijken. Rondom het pand waren hekken geplaatst.

FOTONIEUWS