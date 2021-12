Politie Drachten deelt kerstpakketten uit

za 25 december 2021 17.00 uur

DRACHTEN - Mara van politie Drachten kreeg van een familielid een aantal kerstpakketten waar ze een mooi plekje voor mocht gaan zoeken. Zij is samen met collegaÔÇÖs langs een aantal mensen gegaan die in 2021 iets naars hebben meegemaakt en dus wel een steuntje in de rug konden gebruiken.

Een vrouw die haar echtgenoot heeft verloren tijdens een woningbrand, een bewoonster die al twee keer slachtoffer is geworden van inbraak, een slachtoffer van een mishandeling en meerdere mensen die een dierbare zijn verloren bij een reanimatie kregen een pakket overhandigd van Mara en haar collegaÔÇÖs.

De politie wil met het aanbieden van deze pakketten laten weten dat er aan hun word gedacht. De agenten zijn hun ervan bewust dat er meer mensen zijn die dit meemaken en willen hun sterkte toewensen. De politie hoopt dat zij steun kunnen vinden bij bijvoorbeeld familie, vrienden of slachtofferhulp.