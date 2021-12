Grote brand bij Frederiks Interieurs in Gorredijk

vr 24 december 2021 14.36 uur

GORREDIJK - Een grote brand brak vrijdag uit bij Frederiks Interieurs aan De Werf in Gorredijk. De eerste brandweerploeg werd om 14.25 uur opgeroepen en meteen was het duidelijk dat er sprake was van een grote brand.

Er werd gelijk opgeschaald waardoor nog meer brandweerploegen uit de regio werden opgeroepen om te helpen om te blussen. Er werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'.Bij aankomst van de eerste brandweerploeg waren er in de wijde omgeving al grote rookwolken zichtbaar.

Kerstborrel

De brand is vermoedelijk ontstaan aan de linker zijde van het pand. Vlak voor de ontdekking werd in het gebouw een kerstborrel gehouden en plotseling gingen de deuren dicht. Bij buitenkomst stond het pand al in lichterlaaie. In het linker gedeelte werden meubels opgeslagen en in het middelste gedeelte staan machines.

Autobedrijven gespaard

Een naastgelegen autobedrijf (Autobedrijf Maiko de Jager) werd tijdens het blussen natgehouden om te voorkomen dat de brand zou overslaan. Dat gebeurde onder andere met een zogenaamd watergordijn. Bij De Jager raakte de metalen zijkant van het pand wel beschadigd door de hitte.

Instorting

Even voor 15.00 uur was al een gedeelte van het pand van Frederiks ingestort vanwege de hitte van de brand. De brand trok in de tussentijd heel veel bekijks. Uit de brandende loods wist de brandweer nog wel een aantal gasflessen te halen en deze zijn eruit gehaald en gelijk gekoeld met water.

Om 16.00 uur was voor de brandweer al duidelijk dat het pand als verloren kan worden beschouwd. De burgemeester van Opsterland is ook ter plaatse gekomen om zich te laten informeren over de situatie.

NL-Alert

Even voor 15.00 uur is er een NL Alert uitgegaan naar bewoners rondom het getroffen pand. Omwonenden werden opgeroepen om naar binen te gaan, deuren en ramen te sluiten en eventuele ventilatie in de woning uit te zetten.

Brand meester

Rond 16.45 uur werd het sein brandmeester gegeven. Een kraan is ingezet om sloopwerkzaamheden uit te voeren. Dit om ruimte te creëren voor de brandweer om na te blussen. De verwachting is dat de brandweer nog een aantal uren bezig is met het nablussen van de brand.

