Brand in pelletkachel in Drachten

vr 24 december 2021 09.51 uur

DRACHTEN - Aan de Dollard in Drachten is vrijdagochtend brand ontstaan in een pelletkachel. De hulpdiensten werden om 9.20 uur gealarmeerd. Al voor zij ter plaatse kwamen was de brand onder controle.

De ter plaatse gekomen brandweer heeft nacontrole gedaan. Snel daarna konden zij weer terug naar de kazerne.