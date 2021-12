Donderdagochtend kans op gladheid door ijzel

wo 22 december 2021 18.23 uur

DRACHTEN - Donderdagochtend kan het in de regio verraderlijk glad worden door ijzel. De waarschuwing komt van Weeronline. "Na een koude nacht volgt regen, die in eerste instantie valt op een bevroren ondergrond. In de tweede helft van de ochtend zal de gladheid geleidelijk verdwijnen. In Groningen kan de gladheid tot rond het middaguur duren."

Na een koude nacht met op uitgebreide schaal lichte vorst trekt 's ochtends vroeg een gebied met wat regen over de noordelijke helft van het land. Hierdoor kan het plaatselijk erg glad worden, vooral op lokale wegen en in woonwijken die niet gestrooid zijn. De regen valt in eerste instantie op een bevroren ondergrond en daardoor ontstaat ijzel. Ook op wegen dien gestrooid zijn kan het na enige tijd glad worden, doordat bij aanhoudende regen het zout van de wegen spoelt.

In de tweede helft van de ochtend zal de gladheid geleidelijk verdwijnen, omdat zachte lucht vanuit het zuidwesten het land in stroomt en de wegdektemperaturen stijgen tot boven het vriespunt. Als laatste verdwijnt de kans op gladheid rond het middaguur in Groningen.

Met kerst weer kouder

De temperatuur stijgt gestaag gedurende de dag en blijft dan boven nul. Op kerstavond draait de wind naar het noordoosten en komt er opnieuw koude lucht deze kant op. Vooral de noordelijke helft van het land maakt volgens Weeronline tijdens de kerstdagen kans op winterse omstandigheden met vorst, sneeuw en mogelijk ook weer ijzel. "De verwachting is echter nog altijd onzeker, omdat niet duidelijk is waar de grens tussen zachte en koude lucht precies komt te liggen."