Terpentine-achtige geur uit riool laat brandweer uitrukken

di 21 december 2021 15.35 uur

DRACHTEN - Bewoners aan de Ludingakerke in Drachten roken dinsdagmiddag een sterke terpentine-achtige geur. Omdat ze het niet vertrouwden werd om 14.48 uur de brandweer opgeroepen.

De lucht kwam vermoedelijk uit het riool. De brandweerlieden hebben het riool doorgespoeld. Ook is de gemeente in kennis gesteld. Wat de oorzaak is geweest is niet bekend.