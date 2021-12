Gezichtsletsel na mishandeling in Drachten

di 21 december 2021 13.10 uur

DRACHTEN - Op de Stationsweg in Drachten is zondag een man mishandeld. Rond 16.00 uur kreeg het slachtoffer een klap in zijn gezicht. Hij liep hierdoor letsel op. De mishandeling gebeurde ter hoogte van de Jumbo.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie. Zij hebben de zaak inmiddels in onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden.