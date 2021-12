Bibliotheek Drachten geopend tijdens lockdown

ma 20 december 2021 15.40 uur

DRACHTEN - Bibliotheken bieden essentiële hulp aan inwoners en mogen daarom open blijven tijdens de lockdown. Bibliotheek Drachten is van dinsdag t/m zondag geopend voor het lenen en terugbrengen van materialen. Ook gaan de spreekuren door, is het Informatiepunt Digitale Overheid geopend en zijn er werkplekken en computers beschikbaar.

Informatiepunt Digitale Overheid

Met vragen over de digitale overheid, zoals websites van de Belastingdienst en de gemeente, kun je tijdens openingstijden terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Ook helpen de medewerkers met het maken van een boosterprikafspraak of het aanvragen van een coronatoegangsbewijs.

Formulierenspreekuur

Het Formulierenspreekuur is een gratis spreekuur voor hulp bij het invullen van formulieren én het lezen van brieven of bijsluiters. Je kunt een afspraak maken via de website van de bibliotheek (www.bibliotheekdrachten.nl/agenda), telefonisch via 0512 512 680 of bij de servicebalie in de bibliotheek.

Digitaal Spreekuur

Heb je vragen over het gebruik van tablet, computer en laptop? Of heb je hulp nodig bij het installeren van de DigiD? Maak een afspraak bij het Digitaal Spreekuur.

Je kunt een afspraak maken via de site van de bibliotheek (www.bibliotheekdrachten.nl/agenda), telefonisch via 0512 512 680 of bij de servicebalie in de bibliotheek.

Gewijzigde openingstijden

Voor essentiële dienstverlening geldt een sluitingstijd van maximaal 20.00 uur. Bibliotheek Drachten is daarom op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond geopend van 18.00 - 20.00 uur, in plaats van 19.00 - 21.00 uur.