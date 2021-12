Vihta Wellness terug in Smallingerland

ma 20 december 2021 10.30 uur

BOORNBERGUM - Het van oorsprong Drachtster bedrijf Vihta Wellness is na vijf jaar in Surhuisterveen weer terug in Smallingerland. Per 1 januari gaan ze officieel over naar de Nijewei 22 in Boornbergum. Het historische pand biedt zo’n 300 m2 aan showroom ruimte.

De zichtlocatie in Surhuisterveen bleek voor Vihta geen meerwaarde te hebben. “Het is tegenwoordig voornamelijk maatwerk wat wij doen. Van een klein hoekje op zolder waar een infraroodcabine moet komen tot een buitensauna voor tien personen die precies in het tuinhuisje past. Alles moet op maat.”, aldus Hans Jager, een van de twee eigenaren van Vihta Wellness.

Maatwerk op locatie

“We werken ook veel samen met architecten voor maatwerk in nieuwe recreatiewoningen. Veel van deze woningen worden gerealiseerd op de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden. Maar ook zijn we regelmatig bezig op een locatie in de regio, zoals bijvoorbeeld op vakantiepark Zwartkruis bij Noardburgum. Op deze locaties plaatsen en installeren wij dan de sauna’s en spabaden.”

Showroom

In de ruime showroom in Boornbergum is veel meer te zien dan alleen sauna’s en spabaden. Zo staat er onder andere een designer massagestoel en een hometrainer met ingebouwd scherm waar je Netflix en YouTube op kunt kijken. Ook staat er een Canadese buitensauna compleet met buitendouche en grasmat. Achterin de showroom staan diverse onderhoudsproducten voor zowel sauna’s als spabaden. Daarnaast kon Jager verklappen dat er binnen nu en korte tijd een geurlijn komt met het eigen label van Vihta.

Historisch pand

Het pand aan de Nijewei 22 heeft een rijke historie. Zo zat er net na de oorlog een garagebedrijf in met tankstation. Een aantal jaren later is er een fietsenwinkel in gekomen. En nog weer later zat op die locatie de supermarkt van Paulus en Annie Paulusma. De afgelopen tijd is het pand en er omheen alles opgeknapt en aangepakt. Zo is er bijvoorbeeld sinds jaren weer een tuintje aan de voorzijde van het pand.

Alles op eigen kracht

Hans Jager vormt samen met mede eigenaar Durk van der Molen en Ritske Numan het compacte team van Vihta. En dat is volgens Jager ook hun kracht: ”We doen eigenlijk alles zelf, de plaatsing, installatie en ook het onderhoud. Hierdoor zien de klanten iedere keer dezelfde gezichten langskomen, wat een vertrouwd gevoel geeft. En dat zie je ook terug aan de klantwaardering, op klantenvertellen.nl geven onze klanten ons maar liefst een 9,6 als gemiddelde cijfer! Daarnaast werken we vaste leveranciers voor onze producten om de kwaliteit te kunnen garanderen.”

Nu al open

Officieel wordt het nieuwe pand op 1 januari in gebruik genomen. Maar vanaf 20 december zijn ze al helemaal over. De showroom is woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 10.00 - 17.00 uur. En op zaterdag van 10.00 - 14.00 uur. Daarbuiten is het altijd mogelijk om langs te komen op afspraak. Daarnaast kunnen producten ook altijd worden besteld in de shop op de website van Vihta.

Vihta Wellness is te vinden aan de Nijewei 22 in Boorbergum. Voor meer info kijk op www.vihta.nl.

