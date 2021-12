Ongeval door voorrangsfout op de Folgeralaan

za 18 december 2021 15.48 uur

DRACHTEN - Door een voorrangsfout kwamen zaterdagmiddag een busje en een personenauto met elkaar in botsing op de Folgeralaan in Drachten. De hulpdiensten werden om 15.28 uur opgeroepen.

Het busje reed over het Noorderend en wilde de Folgeralaan oprijden. Een automobiliste die op de Folgeralaan reed in de richting van Rottevalle, zag het naderende busje over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. Een ambulance kwam ter plaatse om de betrokkenen te controleren op verwondingen. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis.

Een berger heeft beide voertuigen weggehaald.

