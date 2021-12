Vrouw (28) rijdt wederom zonder rijbewijs op scooter

za 18 december 2021 14.25 uur

DRACHTEN - De scooter van een 28-jarige vrouw uit Drachten is vrijdagavond om 21.10 uur in beslag genomen door de politie. Bij een controle op de Warren in Drachten werd duidelijk dat ze geen rijbewijs had.

Omdat het voor de bestuurster niet de eerste keer was, besloten de agenten om de scooter mee te nemen naar het bureau. De vrouw heeft wederom een proces-verbaal gekregen.