Bezorgauto ramt boom en lantaarnpaal in Drachten

vr 17 december 2021 22.46 uur

DRACHTEN - Een automobilist heeft vrijdagavond een boom omver gereden en is vervolgens tot stilstand gekomen tegen een lantaarnpaal. De jongeman reed op de Splitting in Drachten toen hij door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Een ambulance is ter plaatse gekomen om hem te onderzoeken, maar hij had geen verwondingen.

De politie heeft een blaastest afgenomen, maar de bestuurder bleek niet te hebben gedronken. Een berger is gekomen om de zwaar beschadigde auto op te halen. De gemeente is in kennis gesteld om de schade aan de lantaarnpaal te onderzoeken.

