Achttien boetes uitgedeeld bij verkeerscontrole

vr 17 december 2021 13.35 uur

DRACHTEN - Tijdens een verkeerscontrole heeft de politie meerdere keren een proces-verbaal moeten opmaken. Afgelopen woensdag en donderdag werden in totaal 18 boetes uitgedeeld voor diverse overtredingen.

Op woensdag werden zeven bestuurders bekeurd die te snel reden. Ook werd er twee keer een proces-verbaal opgemaakt voor het niet dragen van een autogordel. Een vrachtwagenchauffeur die het inhaalverbod negeerde op de A7 werd ook op de bon geslingerd.

In een 30km-zone in Nijega werd een 34-jarige man bekeurd. Hij reed na correctie 21 km/u te snel. Een 21-jarige jongen uit de gemeente Heerenveen reed na correctie 32 km/u te snel op de Zuiderhogeweg in Drachten. Voor de beginnende bestuurder was dit de tweede keer binnen een jaar tijd dat hij 30 km/u of harder reed dan toegestaan. De jongeman zal opnieuw zijn rijbewijs moeten halen bij het CBR.

Overtredingen A7

Een 26-jarige man reed na correctie 32 km/u te snel

Een 33-jarige man reed na correctie 31 km/u te snel

Een 33-jarige man reed na correctie 32 km/u te snel

Een 27-jarige man reed na correctie 28 km/u te snel

Een 21-jarige man reed na correctie 49 km/u te snel

Op donderdag werd er vier keer een proces-verbaal opgemaakt voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het fietsen en vier keer voor het niet voeren van de verlichting. Het viel de politie op dat het vooral jongeren waren die hun mobiel vasthielden.