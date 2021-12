Schoorsteenbrand op It Heechsân

ma 06 december 2021 23.16 uur

EASTERMAR - De brandweer van Drogeham en Drachten moesten maandagavond in actie komen voor een schoorsteenbrand aan It Heechsân bij Eastermar. De brandweer werd om 22.21 uur opgeroepen.

Op de bovenverdieping hadden de bewoners rook waargenomen en de kachel bleek de oorzaak te zijn. De brandweer kon via de hoogwerker de schoorsteen op het dak bereiken. Met een ramoneur is de brand in het kanaal gedoofd.