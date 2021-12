Oudejaarsploeg nam pop Max Verstappen mee van circuit

zo 05 december 2021 11.42 uur

DONKERBROEK - Oudejaarsploeg De Nachtdravers uit Donkerbroek heeft de verdwijning van een pop van Max Verstappen op zijn geweten. De pop verdween op 27 november vanuit de Red Bull Lounge op het circuit van Zandvoort. De pop draagt een officieel gedragen racehelm en pak.

De onderstaande tekst was erbij achtergelaten:

Max nam tijdelijk even de benen

en heeft de volle focus voor het trainen

hopelijk houdt hij Mercedes buiten de DRS

en wordt Lewis voorbijgevlogen door Perez

juich en schreeuw Max naar de top

zo wordt onze nieuwjaarsstunt geen flop

jullie zien Max vanzelf ergens weer staan

en begin januari weer bij jullie op de baan

Gr. een oudjaarsvereniging

De stunt liep echter in de soep omdat Red Bull Max nodig was voor een expositie in de Koepel in Breda. Nadat er een zoekactie was opgezet voor de pop, heeft de oudejaarsvereniging besloten om Max naar het hoofdkantoor van Red Bull te brengen. De leden van de Oudejaarsvereniging zagen in dat de timing van de stunt 'erg ongelukkig' was....

Max is tot en met 11 december te zien in de oude koepelgevangenis in Breda.

