Brandweer redt bekneld kind in Tytsjerk

vr 03 december 2021 13.23 uur

TYTSJERK - De brandweer van Leeuwarden kwam vrijdag in actie voor een kind. Het kind was namelijk bekneld geraakt tussen de deur. Dit was gebeurd in een woning aan de Hanenburg in Tytsjerk.

De brandweerlieden wisten het kind vrij snel te bevrijden. Een ambulance is ook nog ter plaatse gekomen voor eerste hulpverlening.