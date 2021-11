Rijbewijs ingevorderd van man (69) die botsing veroorzaakte

zo 14 november 2021 13.02 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - De automobilist, die zaterdagavond een aanrijding veroorzaakte op de Dongerawei (N358) bij Nes, mag voorlopig niet meer autorijden. Zijn rijbewijs is dezelfde avond door de politie ingevorderd. Het gaat om een 69-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân.

Het ongeval vond zaterdag omstreeks 21.00 uur plaats. De man had ter plaatse nog geprobeerd om de zaak zonder politie af te handelen maar de tegenpartij was hiervan niet gediend.

De ter plaatse gekomen agenten hebben de man meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. De score was 840 ugl. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.